Μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως δράστες, ηλικίας 18 και 43 ετών, για απόπειρα δολοφονίας 38χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και με όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία ένας 38χρονος άνδρας, οι δύο συλληφθέντες φέρεται να τον καταδίωξαν ενώ επέβαιναν σε αγροτικό όχημα και να τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές, την ώρα που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Κατά την καταδίωξη, στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσας – Προδρόμου Αιτωλοακαρνανίας, το αγροτικό όχημα προσέκρουσε στο αυτοκίνητο του 38χρονου.

Όπως ο ίδιος ανέφερε στις αρχές, οι δράστες συνέχισαν να τον πυροβολούν, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει και, από θαύμα, δεν τραυματίστηκε.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Μεσολογγίου.

Πηγή: agriniosite.gr