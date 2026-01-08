Ένας μήνας συμπληρώθηκε σήμερα από την μυστηριώδη εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη.

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας του δεν έχει βρεθεί ακόμα κανένα ίχνος του 33χρονου.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όταν ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του μάλιστα να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του αγνοούμενου μίλησε αμέσως μετά την εξαφάνιση του γιου του στη «Ζούγκλα» για όσα συνέβησαν λέγοντας:

«Την προηγούμενη Κυριακή μιλούσαμε όλη μέρα μέσω τηλεφώνου. Είχαμε επαφή αλλά μετά τις 16.00 το απόγευμα όλα άλλαξαν», είπε σε δηλώσεις του.

«Στις 16.00 μιλήσαμε και κατάλαβα ότι δεν ήταν καλά. Μου το είπε και μου ζήτησε να πάω να τον δω. Κάναμε συμφωνία και του είπα πως εάν προκύψει κάτι άλλο, να με ενημερώσει. Αμέσως έβγαλα εισιτήριο για να ταξιδέψω στο Ηράκλειο το ίδιο βράδυ, αλλά στις 20.00 μου τηλεφώνησε εκ νέου και μου είπε ότι δεν με χρειάζεται», προσθέτει ο Γιώργος Τσικόπουλος.

Ο πατέρας του περιέγραψε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα όλες εκείνες τις ώρες αγωνίας μέχρι να φτάσει στο Ηράκλειο, όπου διαπίστωσε τελικά πως το κινητό του γιου του ήταν κλειστό.

Ακούστε όλα όσα είπε:

Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του 33χρονου γιατρού στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Οι γονείς του παράλληλα απηύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το ο,τιδήποτε να βοηθήσει, ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Θύμα εξαπάτησης από ιδιωτικό ερευνητή η οικογένεια του 33χρονου

Κατά τη διάρκεια των ερευνών ένας 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής πλησίασε την οικογένεια του 33χρονου και τους έπεισε ότι με την μέθοδο της «κβαντικής τεχνολογίας» θα μπορούσε να βρει τον γιο τους.

Αφού απασχόλησε για αρκετές ώρες τόσο την οικογένεια, όσο και τις αρχές διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν απατεώνας και συνελήφθη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.