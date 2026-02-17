Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των οδηγών ταξί με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη την Τρίτη (17/2), πρώτη ημέρα της τριήμερης απεργίας που έχουν κηρύξει.

Η συνάντησή τους με τον κ. Κυρανάκη φαίνεται πως ήταν άκαρπη, με τους οδηγούς να προειδοποιούν με «μαραθώνιο» αγώνων και με τον Πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να αναφέρει μάλιστα πως θα κινητοποιηθούν και στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποχωρώντας από τη συνάντηση ο κ. Λυμπερόπουλος δήλωσε πως πλέον «περιμένει κάτι από το Μέγαρο Μαξίμου ως ύστατη ελπίδα».