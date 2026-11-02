Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) φέρνει στο φως της δημοσιότητας, μέσω νέας παρέμβασής της, τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν σε κρίσιμες κτιριακές εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Ομοσπονδία αφήνει σαφείς αιχμές για συνεχιζόμενη αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Μετά από το τελευταίο έγγραφό μας για τα θέματα που φέρεται να αντιμετωπίζουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Στρατιωτικών Δικαστηρίων στο Ρουφ, για τα οποία δεν βλέπουμε την παραμικρή αντίδραση, έχουν αρχίσει να “ανοίγουν στόματα”».

Πρόχειρες λύσεις και κίνδυνος για το ιστορικό αρχείο της ΔΙΣ

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται αρχικά η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, με την ΠΟΕΣ να καταγγέλλει τις συνθήκες υπό τις οποίες σχεδιάζεται η μεταφορά των ιστορικών αρχείων του Στρατού:

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, προβληματισμοί έχουν εκφραστεί για τη γενικότερη κατάσταση στην οποίαν βρίσκεται το κτίριο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, όπου πρόκειται να μεταφερθεί κακήν – κακώς το αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού προκειμένου να “αξιοποιηθεί” και αυτό το κτίριο. Οι εικόνες που ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι, το λιγότερο, αποκαρδιωτικές: σοβάδες να κρέμονται από παντού, υγρασία, φθορές, παλαιές και ακατάλληλες εγκαταστάσεις θέρμανσης κλπ».

Οι συνδικαλιστές των Ενόπλων Δυνάμεων εκφράζουν έντονους φόβους για καταστροφή πολύτιμων ιστορικών τεκμηρίων, στηλιτεύοντας τις πρόχειρες μεθόδους συντήρησης:

«Είναι δεδομένο ότι οι εργασίες “αποκατάστασης” θα έχουν αρκετές γυψοσανίδες και ένα καλό βάψιμο σύμφωνα με τις “παραδόσεις”, ώστε να κρυφτεί και αυτό το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι και να διατεθεί ακόμα πιο γρήγορα το κτίριο της ΔΙΣ στην Πλάκα. Αν κατά το επόμενο διάστημα καταστραφούν κρίσιμα ιστορικά τεκμήρια, δεν δείχνει να απασχολεί κανέναν».

Τραγικές συνθήκες στο επανενεργοποιημένο ΚΕ Πόρου

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι όσα αναφέρονται για το Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρου. Όπως αποκαλύπτει η Ομοσπονδία, το κτίριο ανοίγει ξανά εσπευσμένα:

«Όπως έχουμε πληροφορηθεί εδώ και μέρες, επανενεργοποιείται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρου που είχε εγκαταλειφθεί στο πλαίσιο βέλτιστης οργάνωσης της νέας θητείας. Η επανενεργοποίηση αποφασίστηκε μετά από τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν (όπως η αδυναμία φιλοξενίας και σίτισης των υπεράριθμων στρατευσίμων) και μάλιστα σε πολύ μεγάλη έκταση, αφού αναμένεται να φιλοξενηθούν από το πουθενά οκτακόσιοι (800) στρατεύσιμοι της επόμενης ΕΣΣΟ!».

Ωστόσο, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού φέρεται να γνωρίζει ήδη την απόλυτη ακαταλληλότητα των συγκεκριμένων χώρων. Η ΠΟΕΣ παραθέτει λεπτομερώς τα σοκαριστικά ευρήματα των ελέγχων:

«Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, το ΓΕΝ γνωρίζει επίσημα ότι οι εγκαταστάσεις του ΚΕ Πόρος είναι απολύτως ακατάλληλες για να φιλοξενήσει ακόμα και έναν ελάχιστο αριθμό στρατευσίμων. Μετά από πρόσφατη επιθεώρηση, εντοπίστηκε σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα τόσο σε εγκαταστάσεις (έλλειψη πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης θέρμανσης, δυσλειτουργία αποχετευτικού δικτύου, παρουσίαση σοβαρών προβλημάτων υγρασίας, έλλειψη μελέτης πυροπροστασίας κλπ), όσο και σε μέσα (μουχλιασμένες κουρτίνες, ακατάλληλα στρώματα και μαξιλάρια, πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής κλπ)».

Απαξίωση του ανθρώπινου παράγοντα

Κλείνοντας το έγγραφό τους, οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών διερωτώνται ανοιχτά για τη μέριμνα υπέρ του προσωπικού στη σύγχρονη εποχή:

«Πλέον θεωρούμε ότι αρχίζουν και τίθενται σοβαρά ερωτήματα ως προς τη θέση που έχει ο παράγοντας “άνθρωπος” στη “νέα εποχή των ΕΔ”, καθόσον οι “εκπτώσεις” δείχνουν να μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, ακόμα και σε σοβαρότατα θέματα ασφαλείας».

Η παρέμβαση καταλήγει με ευθύ ερώτημα προς την ηγεσία και ανοιχτό κάλεσμα προς τους βουλευτές για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου:

«Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τι έλεγχοι έχουν γίνει για την καταλληλότητα των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων, από ποιον φορέα, και ποιες ενέργειες αποκατάστασης έχουν αναληφθεί / προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί, κατ’ αρχάς μέχρι την κατάταξη της ΕΣΣΟ και δευτερευόντως πριν τη μεταφορά του αρχείου της ΔΙΣ».