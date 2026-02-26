Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ από το απόγευμα της Πέμπτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εντοπίστηκε σορός σε αποσύνθεση μέσα σε σακούλες στην περιοχή του Γλαρόκαβου.

Το μακάβριο εύρημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πευκοχωρίου, κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 18.30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσει για ένα μακάβριο θέαμα.

Αρχικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη – μέσα σε σακούλες. Τα μέλη μάλιστα φαίνονταν να βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και στο σημείο, έσπευσε ιατροδικαστής.

Ακέφαλη η σορός

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε περίπου στις 17:30, στην περιοχή του Γλαρόκαβου, από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι.

Συγκλονιστική η μαρτυρία του προέδρου της κοινότητας Πευκοχωρίου

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, μιλώντας στο thestival, τόνισε ότι «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Σημειώνεται ότι στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Με πληροφορίες από ertnews, thestival