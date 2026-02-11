Βλάβη παρουσίασε η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού την Τετάρτη (11/2) την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό). Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, ενώ σε αυτή επέβαιναν 77 άτομα.

Εστάλη για βοήθεια εφεδρική αμαξοστοιχία αλλά ακινητοποιήθηκε και αυτή

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Hellenic Train, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία για παροχή βοήθειας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της βλάβης, και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του tempo24, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train τους ενημερώνει διαρκώς για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η εταιρεία βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί και η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.