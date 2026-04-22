Ακινητοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/4) αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Έδεσσα-Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σκύδρας, μετά από σύγκρουση με ζώο, όπως ενημέρωσε η Hellenic Train.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1732 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 07:36 μετά τον σταθμό της Σκύδρας, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής.

Μετά από ενέργειες του προσωπικού της εταιρείας, στις 08:16, πραγματοποιήθηκε μερική αποκατάσταση της βλάβης επιτόπου. Η αμαξοστοιχία επέστρεψε με ασφάλεια έως τον σταθμό της Σκύδρας, όπου έχουν ήδη διατεθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 10 επιβατών στον τελικό τους προορισμό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση».