Βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train, από το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1331, στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό, καθώς οι πεζοπόροι ζήτησαν συνδρομή όταν ο ένας εξ αυτών δεν αισθάνθηκε καλά λόγω καρδιακού προβλήματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, δύο ορειβάτες έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και ακολούθως οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της.

Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της.