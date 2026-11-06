Ακόμη δύο φόνους ομολόγησε ο 43χρονος Αλβανός που συνελήφθη χθες, το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου στα Πατήσια, για το διπλό φονικό στο Λουτράκι το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ακόμη δολοφονίες που ομολόγησε έγιναν πριν από το 2002 στην Αλβανία και προκειμένου να μην τον πιάσουν, ήρθε στην Ελλάδα. Στην Αλβανία, ωστόσο, ήταν κατηγορούμενος με Ερυθρά Αγγελία, μέσω της Interpol όχι για τους φόνους, αλλά για απόπειρα ληστείας.

Ο εντοπισμός του Αλβανού επετεύχθη έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Το οπλοστάσιο στα Πατήσια – Κυκλοφορούσε με στοιχεία άλλου προσώπου

Στο διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια όπου εντοπίστηκε ο 43χρονος, διατηρούσε ένα μικρό οπλοστάσιο ενώ τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούσε με στοιχεία άλλου προσώπου.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή

Δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες και δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών

Τρία ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών

Άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε τη φωτογραφία του 43χρονου

Ακόμη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Το διεθνές ένταλμα

Μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από τις Αρχές της Αλβανίας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, περί παιγνίων και του Κ.Ο.Κ.

Συνελήφθη και μια γυναίκα για υπόθαλψη

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθη και μία 41χρονη γυναίκα ξένης καταγωγής, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Η διπλή δολοφονία στο Λουτράκι

Το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 στην περιοχή Φλάμπουρο του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, με θύματα μία 43χρονη γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, εργαζόμενη ως μασέρ, πρώην σύντροφο του δράστη και τον 42χρονο φαρμακοποιό σύντροφό της.

Το «κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται», λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα εκείνης της Κυριακής, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε όχημα στο Λουτράκι. Οι έρευνες της Πυροσβεστικής έδειξαν ότι το καμένο αυτοκίνητο ανήκε στην 43χρονη γυναίκα, η οποία ήταν μητέρα μίας κοπέλας 20 ετών.

Ενώ οι Αρχές αναζητούσαν την ιδιοκτήτρια του οχήματος, περίοικος ειδοποίησε την Αστυνομία αναφέροντας ότι έβλεπε αίμα να βγαίνει κάτω από την πόρτα του σπιτιού της στο Φλάμπουρο. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο με εισαγγελική παραγγελία, αντίκρισαν τα δύο θύματα νεκρά σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά και βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δράστης αιφνιδίασε το ζευγάρι, χτυπώντας επανειλημμένα τα θύματα στο κεφάλι με ογκώδες αντικείμενο, χωρίς εκείνα να προλάβουν να αντιδράσουν.

Ακολούθως, κλείδωσε την εξωτερική πόρτα του σπιτιού με λουκέτο. Διέφυγε από το σημείο χρησιμοποιώντας το όχημα της 43χρονης, στο οποίο λίγο αργότερα έβαλε φωτιά για να εξαφανίσει τα ίχνη του.