«Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να επιτρέπει την υποκίνηση μίσους οποιασδήποτε μορφής», αναφέρει η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι (φωτό) σε ανάρτησή της στο Facebook για την τρομοκρατική επίθεση στο αεροσκάφος της Flydubai.

«Ακούστε το κλάμα στο βάθος. Το κλάμα των μωρών. Το κλάμα των παιδιών. Τη μητέρα που προσπαθεί να διώξει τον φόβο και να τους μιλήσει για άλλα πράγματα – όμως ακόμη και η δική της φωνή παραμένει τρομαγμένη», γράφει η πρέσβης.

«Ακούτε το κλάμα αυτού του μωρού; Το κλάμα αυτού του παιδιού; Τώρα κλείστε για μια στιγμή τα μάτια και φανταστείτε ότι αυτή είναι η οικογένειά σας. Τα παιδιά σας. Στον δρόμο για διακοπές, για μια οικογενειακή επίσκεψη ή για οποιονδήποτε άλλο προορισμό.

Το αεροπλάνο ξαφνικά βυθίζεται προς το έδαφος… και ξέρετε ότι πρόκειται να χάσετε τη ζωή σας μαζί με άλλους 178 ανθρώπους».

Η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι (πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα)

«Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροπλάνο της Flydubai, με προορισμό το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι μοιάζει το μίσος όταν κορυφώνεται σε ένα παραληρηματικό μυαλό», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Έτσι μοιάζει η υποκίνηση όταν μετατρέπεται σε απόφαση να προκληθεί μια καταστροφή.

Αυτή τη φορά, στο μυαλό ενός πιλότου. Γιατί το μίσος της ισλαμιστικής τρομοκρατίας δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα – και εκεί ακριβώς βρίσκεται ο κίνδυνός της».

«Όπως μου είπε σήμερα ένας σοφός άνθρωπος σε μια συνάντησή μου στην Αθήνα, το ευτύχημα είναι ότι, εφόσον υπήρχαν Ισραηλινοί εκεί, υπήρχαν και μαχητές που ήξεραν πώς να τον ακινητοποιήσουν και να αποτρέψουν την καταστροφή».

«Υπήρχαν λοιπόν μαχητές. Υπήρχε και ένας γιατρός που έσπευσε να σώσει ζωές. Και κάποιος που ανέλαβε τον έλεγχο του πιλοτηρίου. Όμως το σχέδιο ήταν να τελειώσουν όλα διαφορετικά».

Και σημειώνει: «Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να επιτρέπει την υποκίνηση μίσους οποιασδήποτε μορφής».

Όπως υπενθυμίζει, «η υποκίνηση είναι το καύσιμο των καταστροφών που προετοιμάζονται αργά, στο σκοτάδι».

«Μην αφήσετε την υποκίνηση μίσους να κυριαρχήσει στους δρόμους σας. Η τζιχαντιστική τρομοκρατία κάνει ό,τι μπορεί για να πλήξει το Ισραήλ, να υπονομεύσει τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν μέσα από τις Συμφωνίες του Αβραάμ και να σπείρει φόβο και μίσος ανάμεσα στους λαούς».

«Όμως δεν θα τα καταφέρει», τονίζει. «Καμία πλευρά δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να υπαγορεύσει το μέλλον των σχέσεών μας με τις χώρες με τις οποίες υπογράψαμε αυτή τη σημαντική συμφωνία».

«Οι δεσμοί που χτίσαμε είναι ισχυρότεροι από το μίσος. Και η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε είναι ισχυρότερη από κάθε προσπάθεια να πληγούν», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτησή της στα ελληνικά

«Ακούστε τα κλάματα στο βάθος. Τα κλάματα των μωρών. Τα κλάματα των παιδιών. Τη μητέρα που προσπαθεί να διώξει τον φόβο και να τους μιλήσει για άλλα πράγματα, όμως ακόμη και η δική της φωνή παραμένει τρομοκρατημένη. Ακούτε το κλάμα αυτού του μωρού; Το κλάμα του παιδιού;

Τώρα κλείστε για μια στιγμή τα μάτια σας και φανταστείτε ότι αυτή είναι η δική σας οικογένεια. Τα δικά σας παιδιά. Καθ’ οδόν για διακοπές, για μια οικογενειακή επίσκεψη ή για οποιονδήποτε άλλο προορισμό.

Το αεροπλάνο ξαφνικά βυθίζεται προς το έδαφος και ξέρετε ότι πρόκειται να χάσετε τη ζωή σας μαζί με άλλους 178 ανθρώπους.

Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.

Έτσι μοιάζει το μίσος όταν φτάνει στο αποκορύφωμά του μέσα σε ένα πυρετώδες μυαλό.

Έτσι μοιάζει η υποκίνηση όταν εξελίσσεται σε απόφαση να προκληθεί μια καταστροφή. Και αυτή τη φορά μέσα στο μυαλό ενός πιλότου, γιατί το μίσος της ισλαμιστικής τρομοκρατίας δεν σταματά σε ένα πρόσωπο ή σε κάποιο άλλο και ακριβώς εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος που κρύβει.

Και όπως μου είπε σήμερα ένας σοφός άνθρωπος σε μία από τις συναντήσεις μου στην Αθήνα, η τύχη ήταν ότι, εφόσον υπήρχαν Ισραηλινοί εκεί, υπήρχαν και μαχητές που ήξεραν πώς να τον εξουδετερώσουν και να αποτρέψουν την καταστροφή.

Υπήρχαν λοιπόν μαχητές εκεί, υπήρχε επίσης ένας γιατρός που έσπευσε να βοηθήσει και υπήρχε και κάποιος που ανέλαβε τον έλεγχο του πιλοτηρίου.

Όμως ήταν προορισμένο να τελειώσει διαφορετικά.

Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να αντέξει την υποκίνηση οποιουδήποτε είδους. Η υποκίνηση είναι το καύσιμο των καταστροφών που χτίζονται αργά, μέσα στο σκοτάδι. Μην αφήνετε την υποκίνηση να κυριαρχήσει στους δρόμους σας.

Η τζιχαντιστική τρομοκρατία προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλήξει το Ισραήλ, να υπονομεύσει τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ και να σπείρει φόβο και μίσος ανάμεσα στους λαούς.

Όμως δεν θα τα καταφέρει.

Καμία πλευρά δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να υπαγορεύσει το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα σε εμάς και στις χώρες με τις οποίες υπογράψαμε αυτή τη σημαντική συμφωνία. Οι δεσμοί που έχουν οικοδομηθεί είναι ισχυρότεροι από το μίσος και η δέσμευση να συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε είναι ισχυρότερη από κάθε προσπάθεια να πληγούν».