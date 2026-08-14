Σε κατάσταση απόλυτου κόκκινου συναγερμού (Κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού) βρίσκονται σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, εκτεταμένες περιοχές της χώρας, καθώς το επικίνδυνο κοκτέιλ θυελλωδών βόρειων ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και της παρατεταμένης ξηρασίας δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών.

Εξαιτίας των σφοδρών ανέμων έχει επιβληθεί απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.

Οι ριπές των ανέμων θα ξεπερνούν, σε κάποιες περιοχές, τα 100χλμ/ώρα.

Την ίδια στιγμή, ο καιρός παρουσιάζει μεταβολή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και κεντρικά.

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο

Λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και του Νοτίου Ευβοϊκού, οι Λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην έκδοση απαγορευτικού απόπλου για τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία που ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Μοναδική εξαίρεση στον αποκλεισμό αποτελούν τα δρομολόγια της γραμμής που συνδέει τη Ραφήνα με το Μαρμάρι Ευβοίας, τα οποία διεξάγονται κατά περίπτωση ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

Ευβοίας, τα οποία διεξάγονται κατά περίπτωση ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την προσέλευσή τους στα λιμάνια.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στα πελάγη. Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Πάρος» με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, ενώ ακυρώθηκε και το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Τα υπόλοιπα προγραμματισμένα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά ταξιδεύουν με ειδικό «σχέδιο ταξιδιού». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να αναπροσαρμοστεί η σειρά των προσεγγίσεων στα νησιά ή ακόμη και να παραλείψουν κάποιο λιμάνι, ανάλογα με την ένταση των καιρικών φαινομένων που θα αντιμετωπίσουν τα πλοία κατά το ταξίδι τους.

Στον αντίποδα, κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων και των ταχύπλοων για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Η συνολική εικόνα για την εκτέλεση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11:00 το πρωί, οπότε και θα υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις Λιμενικές Αρχές με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα.

Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία 5) – Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 5) προβλέπεται για τις εξής περιφέρειες:

Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας

Στις περιοχές αυτές ισχύουν αυστηρά προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας ατόμων και οχημάτων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθή οικοσυστήματα.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4)

Παράλληλα, τεράστιο μέρος της επικράτειας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός), με τις περιπολίες και τις εναέριες επιτηρήσεις να είναι συνεχείς στις εξής περιοχές:

Αττική: Νήσος Κύθηρα

Νήσος Κύθηρα Πελοπόννησος: ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας

ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας Δυτική Ελλάδα: ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας

ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας Ιόνια Νήσοι: ΠΕ Ζακύνθου

ΠΕ Ζακύνθου Στερεά Ελλάδα: ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας (συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου)

ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας (συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου) Θεσσαλία: ΠΕ Σποράδων

ΠΕ Σποράδων Βόρειο & Νότιο Αιγαίο: Νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες

Νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες Κεντρική Μακεδονία: ΠΕ Χαλκιδικής, Άγιον Όρος

ΠΕ Χαλκιδικής, Άγιον Όρος Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: ΠΕ Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου (συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης)

ΠΕ Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου (συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης) Περιφέρεια Κρήτης

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη (13/08), με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για τις μέρες 13 και 14 Αυγούστου, επεσήμανε ότι «Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5».

📌 Ευ. Τουρνάς στη συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας: «Αυξημένη ετοιμότητα για τις ακραίες συνθήκες – Οι περιοχές κατηγορίας 4 αντιμετωπίζονται ως κατηγορίας 5» 📄 https://t.co/4lORWIB1n4 pic.twitter.com/7pxZZH47Yr — Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 13, 2026

Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες

Το σκηνικό του καιρού παρουσιάζει αλλαγές, συνδυάζοντας ισχυρούς ανέμους, υποχώρηση του υδραργύρου και τοπικά φαινόμενα:

Θερμοκρασίες & Καιρικά Φαινόμενα

Θερμοκρασία: Σημειώνει αισθητή πτώση στις περισσότερες περιοχές, φτάνοντας τους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου . Ωστόσο, κατά τόπους στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 με 36°C (και τοπικά έως 37-38°C στα δυτικά ηπειρωτικά).

Σημειώνει αισθητή πτώση στις περισσότερες περιοχές, φτάνοντας τους . Ωστόσο, κατά τόπους στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους (και τοπικά έως 37-38°C στα δυτικά ηπειρωτικά). Βροχές & Καταιγίδες: Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, με εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχει επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, με εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχει επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Υπόλοιπη χώρα: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι

Αιγαίο & Ανατολικά: Βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 με 7 μποφόρ, με τις προειδοποιήσεις να κάνουν λόγο για 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 με 7 μποφόρ, με τις προειδοποιήσεις να κάνουν λόγο για στο Αιγαίο. Δυτικά & Ιόνιο: Βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Αττική & Θεσσαλονίκη

Αττική: Ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους 3 έως 5 μποφόρ, που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου .

Ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους 3 έως 5 μποφόρ, που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από . Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 3 μποφόρ (πρόσκαιρα νότιοι 2-4 μποφόρ το μεσημέρι), ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 14/08

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για αύριο Σάββατο 15/08 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 16/08

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Η πρόγνωση για την Δευτέρα 17/08

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.