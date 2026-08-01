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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα Σάββατο 01/08 για τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας).
Επιπλέον, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
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- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Δύσκολες πυρομετρικές συνθήκες σήμερα Σάββατο
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε Νότια Βοιωτία, Αργολίδα και Αττική εξελίσσονται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.
Κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου και έως τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 01 Αυγούστου, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Οι μέσες ταχύτητες τους θα φτάνουν κατά τόπους τα 40–50 χλμ./ώρα (6–7 μποφόρ), ενώ οι ριπές εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν τα 90–100 χλμ./ώρα, όπως διακρίνεται και στην ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή και κατά τις επόμενες ημέρες, έως και την Κυριακή 02.08, διατηρώντας τις δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.