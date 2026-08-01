Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα Σάββατο 01/08 για τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας).

Επιπλέον, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων) Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)



Δύσκολες πυρομετρικές συνθήκες σήμερα Σάββατο

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε Νότια Βοιωτία, Αργολίδα και Αττική εξελίσσονται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.