Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τίθεται σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, μεγάλο τμήμα της νησιωτικής χώρας, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αγγίζει το μέγιστο επίπεδο. Παράλληλα, εκτεταμένες περιοχές της επικράτειας βρίσκονται ένα μόλις «σκαλοπάτι» πιο κάτω, απαιτώντας τη μέγιστη δυνατή εγρήγορση από τις Αρχές και τους πολίτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, το σκηνικό για σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία 5 – Ακραίος Κίνδυνος)

Στο «κόκκινο» βρίσκονται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς να χαρακτηρίζεται ακραίος για τις παρακάτω περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης: Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου , Ηρακλείου και Λασιθίου .

, και . Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου.

Καθεστώς Αυξημένης Εγρήγορσης (Κατηγορία 4 – Πολύ Υψηλός Κίνδυνος)

Την ίδια ώρα, πορτοκαλί συναγερμός (επίπεδο 4) έχει σημάνει για δεκάδες άλλες περιοχές, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αναλυτικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για:

Σύσσωμη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων .

. Την Περιφέρεια Ηπείρου , και συγκεκριμένα τις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας .

, και συγκεκριμένα τις Π.Ε. και . Το Βόρειο Αιγαίο , με έμφαση σε Λέσβο , Χίο , Σάμο και Ικαρία .

, με έμφαση σε , , και . Το Νότιο Αιγαίο , όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των Κυκλάδων , καθώς και η Κάλυμνος με την Κω .

, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των , καθώς και η με την . Την Κρήτη, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.