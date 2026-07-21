Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία 5) προβλέπεται για την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στην Αττική και σε συγκεκριμένες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας).

Παράλληλα, αρκετές ζώνες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας θα βρίσκονται σε Πολύ Υψηλό Κίνδυνο (Κατηγορία 4).

Πιο αναλυτικά, σε Ακραίο Κίνδυνο Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία 5) τίθενται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Σε Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς (κατηγορία 4) θα βρίσκονται οι περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ειδοποιήσει όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους Δήμους και τις Περιφέρειες των παραπάνω ζωνών, ώστε οι δυνάμεις τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε πυροσβεστικού συμβάντος.

Ταυτόχρονα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, τη χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα και συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης), το άναμμα υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα των μελισσών και την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται, επίσης, πως καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η καύση των αγρών απαγορεύεται αυστηρά.

Αν κάποιος πολίτης αντιληφθεί εστία πυρκαγιάς, παρακαλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.

Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας έναντι των δασικών πυρκαγιών και για περαιτέρω πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.