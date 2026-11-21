Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία στην περιοχή Θησείου – Ακρόπολης, όπου ένας 63χρονος συνταξιούχος ασφαλιστής σκότωσε την 61χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιατροδικαστή, το θύμα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, κακώσεις στο πρόσωπο, κατάγματα στα πλευρά, εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος καθώς και ίχνη στραγγαλισμού στον λαιμό.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ορισμένες από τις κακώσεις είχαν προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο από την ανθρωποκτονία, στοιχείο που δείχνει ότι η άτυχη γυναίκα είχε υποστεί βία και στο παρελθόν.

Η ολοκληρωμένη νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τόσο την ακριβή αιτία θανάτου όσο και τον ακριβή χρόνο πρόκλησης των τραυμάτων, ενώ η κηδεία της 61χρονης θα τελεστεί την Κυριακή (22/11) στον νομό Ηλείας.

Η δίωξη και οι ισχυρισμοί του 63χρονου

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος μέλους οικογένειας, και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον Ανακριτή, λαμβάνοντας προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 11:00.

Ενώπιον των αστυνομικών, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι:

Οι μώλωπες στο σώμα της συζύγου του προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να της παράσχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το έγκλημα τελέστηκε «εν βρασμώ ψυχής» έπειτα από καβγά.

Η 61χρονη αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και παρουσίαζε κρίσεις τις οποίες ο ίδιος δυσκολευόταν να διαχειριστεί, ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ιατρικά και αξιολογούνται από τις Αρχές.

Το χρονικό του εγκλήματος και οι μαρτυρίες των γειτόνων

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας, όπου ο 63χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του χτυπώντας την ασταμάτητα μέχρι που εκείνη κατέρρευσε αναίσθητη στο πάτωμα.

Στη συνέχεια, ο ίδιος κάλεσε την Άμεση Δράση αναφέροντας ότι είχε ξυλοκοπήσει τη γυναίκα του και πως δεν είχε τις αισθήσεις της, ενώ προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της, ο 63χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση και λίγο μετά τις 04:00 μετέβη ιατροδικαστής για την αυτοψία.

Γνωστή του ζευγαριού ανέφερε ότι δεν είχαν αποκτήσει παιδιά και πως η 61χρονη «του είχε αδυναμία», προσθέτοντας ότι αρκετές φορές την είχαν δει θλιμμένη στο μπαλκόνι, γεγονός που οι περίοικοι απέδιδαν τότε σε ψυχολογικές δυσκολίες, χωρίς η ίδια να έχει μιλήσει ποτέ για περιστατικά βίας μέσα στο σπίτι.

Όσα είπαν οι γείτονες στη «Ζούγκλα»: