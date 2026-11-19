Βίντεο & φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα ο 63χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του στην περιοχή της Ακρόπολης. Ο Εισαγγελέας προχώρησε σε άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του καθ΄ομολογίαν δράστη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον Ανακριτή.

Ο 63χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος μέλους οικογένειας.

Βίντεο από την άφιξη του 63χρονου στην Ευελπίδων:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος υποστηρίζει ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και παρουσίαζε κρίσεις, τις οποίες ο ίδιος δυσκολευόταν να διαχειριστεί. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί, και αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης που έχουν συλλέξει οι αστυνομικές Αρχές.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά στοιχεία σκιαγραφούν εικόνα ιδιαίτερης αγριότητας στο συγκεκριμένο έγκλημα. Στη σορό της 61χρονης φέρονται να έχουν εντοπιστεί ενδείξεις στραγγαλισμού, κατάγματα στα πλευρά, πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και εκτεταμένοι μώλωπες.

Η ολοκληρωμένη νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τόσο την ακριβή αιτία του θανάτου της, όσο και τον χρόνο κατά τον οποίο προκλήθηκαν οι διαφορετικές κακώσεις.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας, στην περιοχή της Ακρόπολης. Ο 63χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα στο σπίτι, χτυπώντας τη ασταμάτητα. Η γυναίκα κατέρρευσε αναίσθητη στο πάτωμα.

Στη συνέχεια, ο ίδιος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για όσα είχαν συμβεί, λέγοντας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι είχε ξυλοκοπήσει τη γυναίκα του και εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Μάλιστα ο 63χρονος επιχείρησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό.

Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου βρήκαν την 61χρονη χωρίς σημεία ζωής. Ο 63χρονος παρέμεινε στο σημείο και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Λίγο μετά τις 04:00 στο σπίτι μετέβη ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού και την αυτοψία του χώρου.

Οι γείτονες δεν είχαν αντιληφθεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού

Την ίδια ώρα, άνθρωποι από τη γειτονιά προσπαθούν να περιγράψουν την εικόνα του ζευγαριού πριν από το έγκλημα. Γνωστή τους ανέφερε ότι η 61χρονη «του είχε αδυναμία», σημειώνοντας ότι το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά.

Όσα είπαν οι γείτονες στη «Ζούγκλα»:

Η ίδια είπε ότι αρκετές φορές είχαν δει τη γυναίκα θλιμμένη στο μπαλκόνι, χωρίς όμως κανείς από τους γείτονες να έχει αντιληφθεί ότι ενδεχομένως υπήρχε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι.

Όπως εξήγησε, απέδιδαν τότε τη συμπεριφορά της σε ψυχολογικές δυσκολίες που πίστευαν ότι αντιμετώπιζε, ενώ η ίδια η 61χρονη δεν τους είχε μιλήσει ποτέ για προβλήματα με τον σύζυγό της.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία παρουσιάζει ενδιαφέρον υπό το φως των ισχυρισμών που φέρεται να προβάλλει τώρα ο 63χρονος, χωρίς όμως να αποτελεί ιατρική επιβεβαίωση οποιασδήποτε διάγνωσης.