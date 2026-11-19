Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 61χρονης γυναίκας στην Ακρόπολη, για την οποία έχει συλληφθεί ο 63χρονος σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος υποστηρίζει ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και παρουσίαζε κρίσεις, τις οποίες, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, ο ίδιος δυσκολευόταν να διαχειριστεί.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από τον ίδιο και δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Αξιολογούνται από τις Αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης και δεν αναιρούν τα ευρήματα για τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε η γυναίκα.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα ιατροδικαστικά στοιχεία σκιαγραφούν εικόνα ιδιαίτερης αγριότητας. Στη σορό της 61χρονης φέρονται να έχουν εντοπιστεί ενδείξεις στραγγαλισμού, κατάγματα στα πλευρά, πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και εκτεταμένοι μώλωπες.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Ο 63χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα στο σπίτι, καταφέροντάς της αλλεπάλληλα χτυπήματα. Η γυναίκα κατέρρευσε αναίσθητη στο πάτωμα.

Στη συνέχεια, ο ίδιος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για όσα είχαν συμβεί, λέγοντας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι είχε ξυλοκοπήσει τη γυναίκα του και εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου βρήκαν την 61χρονη χωρίς σημεία ζωής. Ο 63χρονος παρέμεινε στο σημείο και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Λίγο μετά τις 04:00 στο σπίτι μετέβη ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού και την αυτοψία του χώρου.

Ίχνη στραγγαλισμού και πολλαπλές κακώσεις

Η ιατροδικαστική διερεύνηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πέρα από τους εκτεταμένους μώλωπες που ήταν ορατοί από την πρώτη στιγμή, εξετάζονται σημάδια στον λαιμό που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό, καθώς και κατάγματα στα πλευρά.

Η ολοκληρωμένη νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τόσο την ακριβή αιτία θανάτου όσο και τον χρόνο κατά τον οποίο προκλήθηκαν οι διαφορετικές κακώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο ορισμένα τραύματα να είναι παλαιότερα, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει τις Αρχές να εξετάσουν εάν είχαν προηγηθεί περιστατικά βίας που δεν είχαν καταγγελθεί.

Τι φέρεται να υποστηρίζει ο 63χρονος

Ο συλληφθείς φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί καυγάς με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στην εκδοχή που παρουσιάζει στις Αρχές αναφέρεται και στην κατάσταση της γυναίκας. Υποστηρίζει ότι η 61χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή και παρουσίαζε κατά διαστήματα κρίσεις, τις οποίες, όπως φέρεται να λέει, ο ίδιος δεν μπορούσε να αντέξει ή να διαχειριστεί.

Να σημειωθεί πως ο 63χρονος σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται, πλέον, να μιλήσει στις αρχές.

Οι Αρχές εξετάζουν συνολικά την εκδοχή του 63χρονου σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τις καταθέσεις γειτόνων και τα στοιχεία από το εσωτερικό του διαμερίσματος.

«Του είχε αδυναμία» – Τι λέει γειτόνισσα

Την ίδια ώρα, άνθρωποι από τη γειτονιά προσπαθούν να περιγράψουν την εικόνα του ζευγαριού πριν από το έγκλημα.

Γνωστή τους ανέφερε ότι η 61χρονη «του είχε αδυναμία», σημειώνοντας ότι το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά.

Η ίδια είπε ότι αρκετές φορές είχαν δει τη γυναίκα θλιμμένη στο μπαλκόνι, χωρίς όμως κανείς από τους γείτονες να έχει αντιληφθεί ότι ενδεχομένως υπήρχε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι.

Όπως εξήγησε, απέδιδαν τότε τη συμπεριφορά της σε ψυχολογικές δυσκολίες που πίστευαν ότι αντιμετώπιζε, ενώ η ίδια η 61χρονη δεν της είχε μιλήσει ποτέ για προβλήματα με τον σύζυγό της.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία παρουσιάζει ενδιαφέρον υπό το φως των ισχυρισμών που φέρεται να προβάλλει τώρα ο 63χρονος, χωρίς όμως να αποτελεί ιατρική επιβεβαίωση οποιασδήποτε διάγνωσης.

Χωρίς προηγούμενη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καταγεγραμμένη προηγούμενη καταγγελία στην Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία στο συγκεκριμένο ζευγάρι.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν πλέον καταθέσεις από γείτονες, συγγενείς και άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι πριν από τη μοιραία νύχτα.

Παράλληλα, αξιολογούν τα ευρήματα από την αυτοψία και αναμένουν το πλήρες ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο θεωρείται καθοριστικό για την ακριβή ανασύνθεση της επίθεσης.

Ο 63χρονος κρατείται για την ανθρωποκτονία της συζύγου του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα, όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος και το ενδεχόμενο ύπαρξης προγενέστερης βίας.