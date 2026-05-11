Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε 77χρονος άνδρας με τραύματα στην κοιλιακή χώρα από πυροβόλο όπλο, σε περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στο χωριό Χορδάκι Ακρωτηρίου.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ηλικιωμένου στο νοσοκομείο, ενώ ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στους διασώστες πως αυτοτραυματίστηκε με το όπλο, καθώς διατηρούσε τις αισθήσεις του.

Το όπλο με το οποίο ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα είναι ένα περίστροφο το οποίο ενδεχομένως κατείχε παράνομα.

Ο τραυματίας υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στο Νοσοκομείο Χανίων.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

