Ένα 5χρονο παιδί υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του, σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr το συμβάν έγινε την Πέμπτη περίπου στις 11:30, στην πόρτα του κτηρίου της σχολικής μονάδας. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ένας συμμαθητής του 5χρονου φέρεται να έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το παιδί.

Ο 5χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.