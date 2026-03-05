Δεμένα παραμένουν σήμερα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για όλες τις κατηγορίες πλοίων, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βασικό αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα διαρκέσει έως τις 24:00 το βράδυ, καλύπτοντας πανελλαδικά το σύνολο της ακτοπλοΐας και της εμπορικής ναυτιλίας.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας κάνει λόγο για μια «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση», που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες αλλά και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η ΠΝΟ χαρακτηρίζει προκλητική μια ενέργεια για την οποία, όπως αναφέρει, έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ναυτιλιακή εταιρεία, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, φέρεται να προετοίμαζε την αποστολή πλοίου σε περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις. Η ΠΝΟ σημειώνει ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος επισκέφθηκε τα γραφεία της, πως «κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αποπλεύσει από την Ελλάδα με προορισμό την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Στα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η ανακήρυξη της ευρύτερης ζώνης ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων, καθώς και η λήψη μέτρων από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Την ίδια ώρα, ναυτεργατικά σωματεία έχουν προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 15:00, παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ζητώντας τη διασφάλιση της ζωής των ναυτεργατών και τον άμεσο επαναπατρισμό όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τα ναυτεργατικά σωματεία να επισημαίνουν ότι οι συνθήκες ναυσιπλοΐας είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, ενώ πλοία ελληνικών συμφερόντων παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή, αυξάνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Όπως τονίζουν οι συνδικαλιστικοί φορείς, ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο είναι οι ναυτικοί που υπηρετούν σε δεξαμενόπλοια, οι οποίοι χωρίς καμία δική τους ευθύνη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου στον Περσικό Κόλπο.