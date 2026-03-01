Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ελλάδα.

Σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 45 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ακυρώσεις αυτές αφορούν αφίξεις και αναχωρήσεις και φαίνεται πως θα παραταθούν ως την 3η Μαρτίου.

Η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική εταιρεία, AEGEAN, ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν 10 πτήσεις της προς προορισμούς όπως Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Ντουμπάι και Αμπου Ντάμπι, ενώ άλλες 10 πτήσεις έχουν προγραμματιστεί να ακυρωθούν αύριο 2 Μαρτίου.

Παράλληλα, η SKY Express εξέδωσε ενημέρωση ότι οι πτήσεις προς το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν παραμένουν ακυρωμένες τουλάχιστον έως Δευτέρα 2 Μαρτίου λόγω κλειστού εναέριου χώρου.

Η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς ανάλογα με το τι αλλάζει στην εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή. Τα ασταμάτητα πυρά από Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ καθιστούν αδύνατες τις πτήσεις από τη χώρα μας προς τις χώρες αυτές, αλλά και τις γειτονικές τους.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται συνεχώς από τις αεροπορικές αρχές και τις εταιρείες.