Έρχονται αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στα πελάγη.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά. Σημειώνεται, όμως πως ακυρώθηκαν τα ταχύπλοα δελφίνια, μόνο τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα πρωινά τους δρομολόγια.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Τέλος από το Λαύριο, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο προς Τζιά.

Πληροφορίες από ΕΡΤNews