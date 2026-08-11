Σε μια κίνηση ουσιαστικής περιβαλλοντικής ευαισθησίας προχώρησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρίου στα Χανιά, ακυρώνοντας προγραμματισμένο beach party στην παραλία του Πύργου Ψηλονέρου.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από άμεση κινητοποίηση του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των νεογέννητων χελωνών προς τη θάλασσα.

Η συγκεκριμένη ακτή αποτελεί κρίσιμο πεδίο ωοτοκίας, φιλοξενώντας φέτος 66 φωλιές Caretta caretta.

Αυτήν την περίοδο, οι νεοσσοί εκκολάπτονται και ξεκινούν το ταξίδι τους προς το νερό, διαδικασία που διαταράσσεται σοβαρά από τις νυχτερινές δραστηριότητες. Ο έντονος τεχνητός φωτισμός, η δυνατή μουσική και η παρουσία κόσμου πάνω στην άμμο εγκυμονούν κινδύνους, όπως ο αποπροσανατολισμός των χελωνών, η πρόωρη εκκόλαψη, ή ακόμη και το ποδοπάτημά τους.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική αυτή εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα αισιόδοξο παράδειγμα συνεργασίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την άμεση συνδρομή του, καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντομαρίου για την υπεύθυνη στάση που επέδειξε.