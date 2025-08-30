Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στην παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων, όταν οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν, χτύπησαν τη μεγάλη σκηνή που είχε στηθεί στην Πλατεία Μαβίλη, για τη συναυλία της Άννας Βίσση,του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Η ξαφνική αλλαγή του καιρού είχε ως αποτέλεσμα η σκηνή να υποχωρήσει, λίγο πριν ολοκληρωθούν οι τεχνικές προετοιμασίες.

Στο σημείο βρίσκονταν συνεργεία που εργάζονταν για τον τελικό έλεγχο του εξοπλισμού, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αποκλείστηκε η πρόσβαση του κοινού για λόγους ασφαλείας.

Οι τεχνικοί προχώρησαν στην αποσυναρμολόγηση φωτιστικών και ηχητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Η πολυαναμενόμενη συναυλία, που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, τελικά ακυρώθηκε, αφήνοντας απογοητευμένο το κοινό που είχε κατακλύσει την πόλη για την πολυαναμενόμενη βραδιά.