Από θαύμα γλίτωσε ένας άνθρωπος, που εργάζεται σε βουλκανιζατέρ στο Γαλάτσι το πρωί της Παρασκευής 24/07 όταν όρμησε κατά πάνω του ένα «ακυβέρνητο» αυτοκίνητο, του οποίου προηγουμένως είχε λυθεί το χειρόφρενο.

Το αυτοκίνητο, όχι απλώς κύλησε στο δρόμο για λίγα μέτρα, αλλά έφυγε με μικρή -αρχικά- ταχύτητα από το πρατήριο καυσίμων, που το είχε σταθμεύσει ο ιδιοκτήτης του, διέσχισε κάθετα σε slow motion και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Γαλατσίου, πέρασε οριακά ανάμεσα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα και κατέληξε στην αντίθετη πλευρά του δρόμου.

Οι οδηγοί το απέφευγαν την τελευταία στιγμή, σαν να επρόκειτο για καλοσκηνοθετημένες σκηνές από ταινία δράσης.

Έντρομοι οι περαστικοί, που παρακολούθησαν την σκηνή έτρεξαν να σταματήσουν το όχημα, όταν πια έφτανε καταπάνω στον ανυποψίαστο εργαζόμενο ενός βουλκανιζατέρ.

Ο άνθρωπος είχε σκύψει για να αλλάξει λάστιχο σε όχημα πελάτη του και αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο.

Το σοκαριστικό βίντεο, μας έστειλε αναγνώστης της «Ζούγκλας»: