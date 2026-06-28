Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) μετά από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το υπό σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER». Το πλοίο πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόννησο.

Στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαιοειδών, επιβαίνουν 17 Τούρκοι υπήκοοι ως πλήρωμα. Ήδη στο σημείο βρίσκεται το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος», ενώ το ΕΚΣΕΔ έχει ζητήσει από τα παραπλέοντα σκάφη να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για παροχή βοήθειας.

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, χωρίς να αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ