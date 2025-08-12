Συναγερμός στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς», από μπλακ-άουτ που προκάλεσε ακυβερνησία, σύμφωνα με το Λιμενικό. Το πλοίο μεταφέρει 183 επιβάτες και πλέει με την ισχύ μιας μηχανής, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου.

Δείτε την ακριβή θέση του πλοίου αυτή την ώρα στο χάρτη του Marine Traffic:

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η βλάβη έχει μερικώς αποκατασταθεί, επιτρέποντας στο σκάφος να συνεχίσει την πορεία του.

Κατευθύνεται στο λιμάνι του Λαυρίου. Στο σημείο που βρίσκεται σπεύδουν 2 σκάφη του Λιμενικού, 3 παραπλέοντα και 1 ρυμουλκό.

Το πλοίο «Ιονίς» της ακτοπλοϊκής εταιρείας Triton Ferries εκτελεί δρομολόγια προς τους προορισμούς Κύθνο και Κέα.

Έχει μήκος 96,3μ. και πλάτος 17,4μ. και ταξιδεύει με πλήρη ισχύ των μηχανών του με ταχύτητα 17,8 κόμβων.