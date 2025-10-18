Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Μπορεί η ελληνική Αστυνομία να μπλοκάρισε τις κοινότητες με άνω των 200.000 μελών, οι οποίες ενημέρωναν για την ύπαρξη μπλόκων της τροχαίας, προκειμένου να τα αποφεύγουν οι οδηγοί, ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις εκτός από δικονομικά προβλήματα.

Αφορμή οι συλλήψεις που πραγματοποίησε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, οι οποίες αφορούσαν δύο ημεδαπούς, από τον Βύρωνα και του Ζωγράφου, που διαχειρίζονταν κοινότητες ενημέρωσης για αστυνομικούς ελέγχους στο Viber.

Όμως, έντονο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν και λειτουργούν νόμιμα στο διαδίκτυο.

Δείτε κάποια από τα μηνύματα που έστελναν στο viber οι χρήστες:

Σε αυτά, που είναι πολύ συχνά, ειδικά τις Παρακευές και τα Σάββατα το βράδυ, οι οδηγοί που συμμετέχουν στην ομάδα ενημερώνουν τους υπολοίπους με μηνύματα όπως: «Μπλόκο στην Βόρεια πύλη αεροδρομίου», «μπλόκο κράνος Αγίους Αναργύρους, κεντρική πλατεία», «δύο μηχανάκια ΔΙΑΣ γράφουν πάνω στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, γωνία ακτή Ιωνίας δίπλα από το κλειστό βενζινάδικο» κ.α.

Ποικίλες οι αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου είναι ποικίλες και συγκεντρώνονται κυρίως σε δύο αντίθετους πόλους. Ο μεν πρώτος υποστηρίζει ότι οι έλεγχοι στο οδικό δίκτυο πρέπει να συνεχιστούν συστηματικά χωρίς παρακώληση και δυνατότητα ενημέρωσης των οδηγών που κατευθύνονται προς αυτούς, προκειμένου να σταματήσει το λουτρό αίματος που ζούμε στους ελληνικούς δρόμους.

Ο δε δεύτερος επισημαίνει τα νομικά παράθυρα και την αντίφαση, καθώς υπάρχουν εφαρμογές όπως το Google Maps και το Waze, όπου η ενημέρωση για το τι συμβαίνει στο οδικό δίκτυο είναι νόμιμη.

Μάλιστα το Waze έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των εφαρμογών πλοήγησης σε iOS και Android, χωρίς καν να κρύβει τη λειτουργία του: η περιγραφή του ξεκινά με τη φράση «Αποφύγετε κίνηση, μπλόκα». Και όπου έχει μπλόκο ή ραντάρ, εμφανίζει ένα εικονίδιο αστυνομικού, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία.

Όπως επισημαίνουν οι επικριτές των συλλήψεων, η εφαρμογή Waze, με εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, έχει ειδική επιλογή προκειμένου να ενημερώνεις αν δεις κάποιο μπλόκο στον δρόμο. Αναρωτιούνται: θα επέμβει κάποιος Εισαγγελέας για να την κλείσει, προτού ξεκινήσουν διώξεις για διαχειριστές ομάδων που δεν είναι σαφές αν προτρέπουν σε παράνομες πράξεις;

Ένας χρήστης στο Χ αναφέρει ότι τα μπλόκα είναι για τις κλήσεις και το «κέρδος».

Με αφορμή τη σύλληψη 2 ατόμων επειδή ενημέρωναν σε ιδιωτική ομάδα πλατφόρμας που έχει μπλόκα η τροχαία

Είναι παράνομο να έχεις ιδιωτική ομάδα σε πλατφόρμα ;.

Η σύλληψη με τι αιτιολογία έγινε; σύσταση συμμορίας😂;

Παρεμπόδιση κυκλοφορίας; .. Τα μπλόκα έχουν αυξηθεί με σκοπό το κέρδος pic.twitter.com/rVDcEz0h3a — MARGIE (@Maria1122834881) October 18, 2025

Είναι όμως έτσι. Ποιος θέλει να «συναντηθεί» στο δρόμο με κάποιον που έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητας αλκοόλ; Υποθέτουμε κανείς. Οπότε, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι καλώς γίνονται τα μπλόκα. Προέχει, η ασφάλεια στο δρόμο και η υπευθυνότητα.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Τι προβλέπει, όμως, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τέτοιες περιπτώσεις; Προς το παρόν η ειδοποίηση μέσω εφαρμογών βρίσκεται σε γκρίζα ζώνη. Η ειδοποίηση διερχόμενων οδηγών για την ύπαρξη ελέγχου, μέσω της χρήσης της μεγάλης σκάλας των φώτων, απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 4 του ΚΟΚ, και μπορεί να επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Η ενημέρωση μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, θα πρέπει να θεωρηθεί παράνομη μέσω ερμηνείας του Άρθρου 167Α του Ποινικού Κώδικα, περί παρακώλησης του έργου των Αρχών. Δυνητικά οι κατηγορίες μπορεί να είναι «Διέγερση σε πράξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια», καθώς και «επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία». Μπορεί να επιφέρουν ποινές φυλάκισης έως ένα έτος ή χρηματικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η ΕΛ.ΑΣ., πέραν από τους διαχειριστές των εφαρμογών, ερευνά περιπτώσεις οδηγών που συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις ομάδες, ενημερώνοντας συστηματικά τους υπολοίπους για την ύπαρξη ελέγχων.

Σίγουρα, από την στιγμή που η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, τα πράγματα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα, κι ελπίζουμε να μην συνεχίζουν να είναι αντιφατικά. Μέχρι να υπάρξει ετυμηγορία, ίσως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν πιάνουμε το τιμόνι.

Πηγές:e-nomothesia.gr, x.com, viber.com, forums insomnia