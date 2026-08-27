Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ακριβώς κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Μια αλεπού έκανε την εμφάνισή της στην καρδιά της πρωτεύουσας, κινούμενη ανάμεσα στα δέντρα και τα πλακόστρωτα μονοπάτια σε αναζήτηση τροφής.

Το απρόσμενο περιστατικό απαθανάτισε με το κινητό του τηλέφωνο αναγνώστης του Ζougla.gr, ο οποίος κατέγραψε το ζώο να περιφέρεται ανενόχλητο σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας.

Η παρουσία τέτοιων τετράποδων επισκεπτών στο αστικό περιβάλλον οφείλεται συνήθως στη γειτνίαση με τους γύρω λόφους, με την εικόνα του μικρού θηλαστικού στον ιστορικό πεζόδρομο να κλέβει τις εντυπώσεις.

Βίντεο: Γιώργος Θεοδώρου