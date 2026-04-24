Σοκαριστικές στιγμές διαδραματίστηκαν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπου ένας άνδρας, πιθανότατα μεθυσμένος, κυκλοφορούσε μαζί με ένα ακόμη άτομο, κρατώντας ένα τεράστιο μαχαίρι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Οι δυο άνδρες που ήταν Ρομά και μεθυσμένοι, κινούνταν σε στάση λεωφορείου μπροστά από το πάρκο Ανεξαρτησίας, όπου υπάρχουν πολλά παιδιά.

Οι αστυνομικοί τελικά συνέλαβαν τους δυο άνδρες, ενώ αυτός που κρατούσε το μαχαίρι προσπάθησε αρχικά να το στρέψει από μακριά εναντίον τους, ενώ όταν είδε τους αστυνομικούς να βγάζουν τα όπλα, τελικά παραδόθηκε.

Πηγή: evros-news.gr