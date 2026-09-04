Εικόνες που ήρθαν μέσω καταγγελίας στη «Ζούγκλα» καταγράφουν δημοτικό όχημα στην περιοχή Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, να μεταφέρει μπάζα, χωρίς το προβλεπόμενο προστατευτικό κάλυμμα.

Αποτέλεσμα της παράλειψης αυτής, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς τις εγκαταστάσεις της μονάδας ανακύκλωσης να πέφτουν οικοδομικά μπάζα και υλικά στο οδόστρωμα, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τα οχήματα που ακολουθούσαν, καθώς και για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον υπεύθυνο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για το συμβάν.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα του δήμου φορτωμένο με μπάζα και ογκώδη, να κινείται χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα:

Η απάντηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η «Ζούγκλα» ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Γραφείου Κίνησης του Τμήματος Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος υποστήριξε ότι για τη μεταφορά είχε επιστρατευθεί συνοδευτικό όχημα του Δήμου. Επιπλέον σύμφωνα με τον ίδιο το φορτηγό διάνυσε μια πολύ κοντινή απόσταση, περίπου δύο χιλιομέτρων, κατευθυνόμενο προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Ο υπεύθυνος του αρμόδιου τμήματος, σημείωσε επίσης ότι η διαδρομή που διάνυσε το όχημα διέρχεται από περιοχή όπου διαμένουν Ρομά, θέλοντας να υποδηλώσει τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο.

Παρά τις εξηγήσεις της υπηρεσίας, η νομοθεσία περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ορίζει ρητά ότι όλα τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν αδρανή υλικά, μπάζα ή απορρίμματα υποχρεούνται να φέρουν ασφαλές προστατευτικό κάλυμμα, ανεξαρτήτως της απόστασης που διανύουν, για την πρόληψη ατυχημάτων.