Ανακοπή από πολυοργανική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα υποσιτισμού για το τρίχρονο αγοράκι που έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, έδειξε το αποτέλεσμα της νεκροψίας – νεκροτομής, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα (λίγο μετά από τις οκτώ το βράδυ), και διενεργήθηκε στο πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Την ίδια ώρα, η προανάκριση συνεχίζεται με τη μητέρα του άτυχου παιδιού και τους γονείς της που τους φιλοξενούσαν στο σπίτι τους σε συνοικία της Αλεξανδρούπολης, να βρίσκονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ενώ αναμένεται αύριο Πέμπτη, να παρουσιαστούν ενώπιον της εισαγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Το παιδί ήταν σκελετωμένο

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς που το εξέτασαν να διαπιστώνουν άμεσα ότι ήταν ήδη νεκρό. Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι η εικόνα του παιδιού ήταν πολύ άσχημη, ήταν υποσιτισμένο, σχεδόν σκελετωμένο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια Ρομά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μητέρα μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της διέμενε σε συγγενικό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη ενώ ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών, είναι τουρκικής καταγωγής και διαμένει στη Γερμανία όπου εργάζεται.

Με πληροφορίες από ertnews, evrosnews