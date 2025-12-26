Νέα στοιχεία έχουν έρθει στην επιφάνεια σχετικά με την υπόθεση του υποσιτισμένου 3χρονου παιδιού που πέθανε στην Αλεξανδρούπολη.

Πριν από μία εβδομάδα, στις 17 Δεκεμβρίου μητέρα μετέφερε το παιδί της σκελετωμένο και χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Το 3χρονο παιδί έφτασε στο νοσοκομείο 9 κιλά, ενώ για την ηλικία του θα έπρεπε να ζυγίζει τουλάχιστον 15. «Δεν έτρωγε το παιδί αυτό», δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η 23χρονη μητέρα του, η οποία προφυλακίστηκε μετά την απολογία της, αρνείται τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει και μέσω της υπεράσπισής της περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη οικογενειακή και ψυχολογική κατάσταση.

«Το παιδί μεγάλωσε στην Τουρκία – επέστρεψε με σοβαρά προβλήματα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί, μετά τον χωρισμό των γονιών του, ζούσε στην Τουρκία με τον πατέρα του και τους παππούδες του.

Το 2024 όμως, όλα άλλαξαν, καθώς ο πατέρας του φυλακίστηκε και έτσι με απόφαση δικαστηρίου, το παιδί γύρισε στην Ελλάδα και έμεινε με την μητέρα του.

Το παιδί παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής, καθώς δεν μιλούσε ελληνικά και αναζητούσε διαρκώς τη γιαγιά του στην Τουρκία. Τα βράδια δεν κοιμόταν και εμφάνιζε αυτοτραυματικές συμπεριφορές.

Σημειώνεται ακόμα ότι, παρά την ηλικία του, σιτιζόταν ακόμη με μπιμπερό και αλεσμένες τροφές.

Η μητέρα είχε ζητήσει βοήθεια

Η μητέρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ήταν έντονα ανήσυχη για την κατάσταση του παιδιού και απευθύνθηκε σε ψυχολόγο.

Υποστηρίζει ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το ταΐσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση που να επιβεβαιώνει ή να αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Πηγή: Pameevro