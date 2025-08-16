Η παρουσία ναυαγοσωστών σε οργανωμένη παραλία της Αλεξανδρούπολης αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση ενός δίχρονου κοριτσιού, το οποίο εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητο σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από την ακτή, χωρίς οι λουόμενοι να το έχουν αντιληφθεί.

Το περιστατικό συνέβη χθες στις 15:45 στην παραλία «Δελφίνι». Η 22χρονη επόπτρια ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη, που παρείχε τις πρώτες βοήθειες, εξήγησε ότι η συνάδελφός της, η 23χρονη Έλενα Καπέλου, ήταν η πρώτη που παρατήρησε το παιδί να επιπλέει με το πρόσωπο μέσα στο νερό. «Έτρεξα αμέσως, το πήρα στην αγκαλιά μου και διαπίστωσα ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Στην ακτή είδαμε πως δεν ανέπνεε, γι’ αυτό ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο κύκλους η μικρή συνήλθε και περίπου στις 16:00 παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ», ανέφερε η κα. Νούνη. Στο μεταξύ είχαν φτάσει στη παραλία η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού, που το αναζητούσαν. Η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

Η Αθανασία Νούνη, με πολυετή ενασχόληση με την κολύμβηση και εμπειρία τεσσάρων χρόνων ως ναυαγοσώστρια, εργάζεται φέτος στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης ως επόπτρια. Όπως τονίζει, το έργο των ναυαγοσωστών είναι κυρίως προληπτικό, καθώς πολλοί λουόμενοι υποτιμούν τους κινδύνους της θάλασσας. «Είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που αντιμετωπίζω· δυστυχώς στο πρώτο, με έναν 75χρονο, το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Έλενα Καπέλου, απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΠΘ και με καταγωγή από την Κέρκυρα, δηλώνει ότι η ενασχόλησή της με την κολύμβηση και η διάθεση για κοινωνική προσφορά την ώθησαν να αποκτήσει άδεια ναυαγοσώστριας πριν από πέντε χρόνια. Φέτος εργάζεται για δεύτερη χρονιά στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διαθέτει πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες, με προσωπικό και εξοπλισμό, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο έως και τις 15 Σεπτεμβρίου παραχωρεί αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές σε beach bars κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, αξιοποιώντας συσκευές που προέρχονται από χώρους όπως σχολεία και το δημοτικό ωδείο, τα οποία παραμένουν κλειστά το καλοκαίρι.