Τραγικό τέλος βρήκε μια 17χρονη κοπέλα στην Αλεξανδρούπολη τα ξημερώματα της Παρασκευής (23/10), έπειτα από πτώση από γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη Γέφυρα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, υπάρχουν αναφορές ότι δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή της ανήλικης κοπέλας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν προσεκτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.