Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε παιδάκι σήμερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από την μητέρα του.

Οι γιατροί που εξέτασαν το 3χρονο διαπίστωσαν αμέσως ότι ήταν νεκρό.

Η εικόνα του παιδιού ήταν πολύ άσχημη, ήταν υποσιτισμένο σχεδόν σκελετωμένο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια Ρομά και ο πατέρας του ζει στο εξωτερικό όπου εργάζεται. Στο σπίτι μένουν η μητέρα του με τα δυο αδερφάκια του.

Σε βάρος της μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού αλλά και να διερευνηθεί αν είχε πέσει θύμα κακοποίησης.

