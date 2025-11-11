Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Σοβαρό ατύχημα με τραυματισμό πολίτη στο Πεδίο Βολής ΑΕΤΟΣ συνέβη χθες Δευτέρα, 10/11/2025, στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με καταγγελία που δημοσιεύθηκε το πρωί στο «Δίκτυο Σπάρτακος», ο δυνατός άνεμος παρέσυρε σκηνές, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ιδιώτες που ήταν στο σημείο.

Να θυμίσουμε ότι την συγκεκριμένη άσκηση θα παρακολουθήσει την Παρασκευή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Οι σκηνές έπεσαν λοιπόν πάνω στο προσωπικό, και αυτό είχε ως επακόλουθο να τραυματιστούν πέντε άτομα, ο ένας από αυτούς σοβαρά.

Διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένος.

Σήμερα, Τρίτη (11/11), πραγματοποιείται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές για τις αιτίες που προκάλεσαν αυτό το σοβαρό περιστατικό, αλλά το ΓΕΣ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχουν εκδώσει κάποια ανακοίνωση, ίσως επειδή πρόκειται για πολίτη και όχι για στρατιωτικό.

Πηγή: Evrosnews.gr