Κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 2/6/2026, έπειτα από την πτώση ενός άνδρα στον Όλυμπο.

Το ατύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θέση Χαρβαλόβρυση, στην Ελασσόνα της Λάρισας. Σύμφωνα με το larissanet, ο άνδρας πραγματοποιούσε πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) τη στιγμή που έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο έδαφος.

Για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό του τραυματία στήθηκε άμεσα επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες από την 8η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με ένα όχημα. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα, να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο και να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.