Τραγικός ο επίλογος της υπόθεσης εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν εδώ και πέντε μήνες. Οι έρευνες για τον εντοπισμό ήταν συστηματικές, πυροσβεστική, εθελοντές και αστυνομικές δυνάμεις είχαν ξεχυθεί στους δρόμους, προκειμένου να τον βρουν.

Ωστόσο, η σορός του 33χρονου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/05) σε προχωρημένη σήψη από έναν βοσκό, σε σημείο αρκετά προσβάσιμο, σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, συγκεκριμένα στην περιοχή Τζιτζιφές.

Παρότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, ο βοσκός ήταν σχεδόν βέβαιος ότι πρόκειται για τον Αλέξη Τσικόπουλο, καθώς τα ρούχα που φορούσε έμοιαζαν με τα δικά του. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για το χαρακτηριστικό μπλε φούτερ, που βρέθηκε.

Στο σημείο άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές και ο ιατροδικαστής για τις πρώτες έρευνες και την αυτοψία.

Σήμερα θα πάνε οι γονείς του στην Κρήτη

Οι γονείς του άτυχου Αλέξη αναμένεται να μεταβούν σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής (22/05) στην Κρήτη για τη διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης.

Υπενθυμίζουμε, πως τα ίχνη τoυ 33χρονου έχουν χαθεί από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Μια ημέρα πριν από την εξαφάνιση είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, από τον οποίο είχε ζητήσει να μεταβεί στην Κρήτη.

Πριν ο πατέρας του προλάβει να φτάσει στο νησί, ο Αλέξης είχε ήδη χαθεί, χωρίς να δίνει κανένα σημείο ζωής. Το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο στο ύψος του Φρε Χανίων, στον Αποκόρωνα.

Τότε σύμφωνα με τις δηλώσεις της μητέρας του, το όχημα φαίνεται πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο 33χρονος βγήκε από αυτό και συνέχισε την πορεία του πεζός, αναζητώντας βοήθεια στα γύρω χωριά.

Αν και εκκρεμούν οι τυπικές επιστημονικές διαδικασίες, η αστυνομική και ιατροδικαστική αυτοψία δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. «Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο σημείο μαζί με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Τα χαρακτηριστικά του ρουχισμού του συμπίπτουν απόλυτα με τα ρούχα που φορούσε ο 33χρονος την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του», δήλωσε ο Διευθυντής της Αστυνομίας Χανίων Κ. Νικολάου.

Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να πέσει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 33χρονου.

Πηγή: zarpanews.gr, neakriti