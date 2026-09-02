Σε απόγνωση βρίσκονται οι παράκτιοι αλιείς της Αλοννήσου, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πολυμετωπικό κύμα προβλημάτων που απειλεί την επιβίωσή τους.

Οι τεράστιες ζημιές στα δίχτυα από τις μεσογειακές φώκιες, η καταστροφική εμφάνιση πλαγκτού στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, αλλά και η παρουσία τουρκικών αλιευτικών σκαφών στον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Ο αντιπρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Αλοννήσου, Θεόδωρος Μαλαματένιας, ζητά την άμεση ενεργοποίηση της νομοθεσίας για τις αποζημιώσεις, ενώ παράλληλα εξαπολύει δριμεία κριτική στη δημοτική αρχή, καταγγέλλοντας θεσμικό αποκλεισμό του Συλλόγου από τις επαφές με τα κυβερνητικά στελέχη.

Τουρκικά αλιευτικά στον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του κ. Μαλαματένια για την παραβίαση των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων από τουρκικά αλιευτικά σκάφη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα τουρκικά σκάφη εντοπίστηκαν από ντόπιους αλιείς να δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Πιπερίου, δηλαδή εντός του αυστηρού πυρήνα προστασίας του Πάρκου, προκαλώντας την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου στηλίτευσε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόζονται, υπογραμμίζοντας την αδικία σε βάρος των Ελλήνων επαγγελματιών:

«Δεν μπορεί ο Έλληνας φορολογούμενος ψαράς να μην επιτρέπεται να πλησιάσει και τα τουρκικά αλιευτικά να μπαίνουν και να αλωνίζουν. Τότε τι ακριβώς προστατεύουμε; Ή το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο λειτουργεί πραγματικά και προστατεύεται ή χάνει το νόημά του. Δεν μπορούμε εμείς να τηρούμε όλες τις απαγορεύσεις και άλλοι να μπαίνουν ανενόχλητοι».

Καταστροφή διχτυών από τις φώκιες και οικονομικό αδιέξοδο λόγω πλαγκτού

Πέρα από τις εξωτερικές απειλές, οι παράκτιοι αλιείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις καταστροφές που προκαλούν στα εργαλεία τους οι μεσογειακές φώκιες. Τα προστατευόμενα θηλαστικά σκίζουν τα δίχτυα και αφαιρούν τα αλιεύματα, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά.

Ο κ. Μαλαματένιας επικαλέστηκε τον Νόμο 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την αποζημίωση των παράκτιων αλιέων, το οποίο παραμένει ανεφάρμοστο:

«Δεν γκρινιάζουμε και δεν ζητιανεύουμε. Υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Οι φώκιες μας καταστρέφουν τα εργαλεία, παίρνουν τα ψάρια και εμείς δεν αποζημιωνόμαστε».

Σαν να μην έφταναν αυτά, η αιφνίδια εμφάνιση πλαγκτού τον Αύγουστο, τον πλέον παραγωγικό μήνα του έτους λόγω της υψηλής τουριστικής ζήτησης, αποτελείωσε το εισόδημα των αλιέων.

Το φαινόμενο, που είχε κάνει την εμφάνισή του και τον Μάιο, επανήλθε στην κορύφωση της σεζόν, μηδενίζοντας ουσιαστικά την αλιευτική δραστηριότητα.

Πυρά κατά της δημοτικής Αρχής για τη Βότση και τη συνάντηση με τους Υπουργούς

Ο Θεόδωρος Μαλαματένιας άσκησε παράλληλα δριμεία κριτική στους χειρισμούς της δημοτικής αρχής, με αφορμή τις πρόσφατες εκδηλώσεις στο αλιευτικό καταφύγιο της Βότσης.

Όπως υπενθύμισε, το καταφύγιο αποτελεί καρπό πολυετών αγώνων των αλιέων, οι οποίοι παλαιότερα αναγκάζονταν να διανυκτερεύουν στο Πατητήρι για να προστατεύσουν τα σκάφη τους.

«Η ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών μας κρεμόταν πάνω σε μία παρούμα. Ξενυχτούσαμε και φυλάγαμε τα σκάφη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 τον Απρίλιο του 2013, με προϋπολογισμό 3,86 εκατ. ευρώ, και ολοκληρώθηκε το 2016 περιλαμβάνοντας ράμπα, παροχές ρεύματος και πυρόσβεση.

Αμφισβητώντας τις πρόσφατες παρεμβάσεις, ο κ. Μαλαματένιας έκανε λόγο για γραφειοκρατικές διευθετήσεις και δήλωσε κατηγορηματικά:

«Δεν μπορεί να γίνονται φιέστες για έργα που έχουν κάνει άλλοι. Ας γίνουν νέα έργα και ας εγκαινιαστούν αυτά».

Τέλος, κατήγγειλε τον αποκλεισμό του Αλιευτικού Συλλόγου Παρράκτιας Αλιείας αλλά και των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης από τη συνάντηση που είχε η δημοτική αρχή στο Δημαρχείο με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό Ναυτιλίας και τον τοπικό βουλευτή κατά την επίσκεψή τους στο νησί.

Όπως σχολίασε, ενώ στη συνάντηση κλήθηκαν εκπρόσωποι της μέσης αλιείας, οι παράκτιοι αλιείς που δίνουν καθημερινή μάχη εντός του Πάρκου έμειναν εκτός, λαμβάνοντας πρόσκληση μόνο για τη γιορτή στη Βότση, από την οποία ο Σύλλογος αποφάσισε τελικά να απόσχει.