Καρδιακή ανακοπή έπαθε ένας 15χρονος το απόγευμα της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, την ώρα που βρισκόταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο. Ο ανήλικος κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ένα κάταγμα στο ινιακό οστό, πιθανότατα από την πτώση του.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε βλάβη στο ήπαρ του ανήλικου, αλλά και στον θώρακα, από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία.

