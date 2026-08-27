Φρικιαστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (22/8), στον Άλιμο, με ανεξέλεγκτο πίτμπουλ που κατασπάραξε πέντε γάτες.

Τουλάχιστον τέσσερις γάτες βρήκαν φριχτό θάνατο από έναν σκύλο ράτσας πίτμπουλ, ενώ μία ακόμη γάτα που δέχτηκε επίθεση δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο σκύλος φαίνεται πως διέφυγε με άγνωστο τρόπο, κατασπαράζοντας στο διάβα του γάτες που σιτίζονταν από κατοίκους της περιοχής.

Το σκυλί που δε φορούσε λουρί, μπήκε μέσα σε φυτώριο όπου επιτέθηκε στη μία από τις γάτες που φρόντιζε εκεί η καταστηματάρχης.

Το επικίνδυνο ζώο ήταν ταλαιπωρημένο και διψασμένο, ενώ κινούνταν στις οδούς Υακίνθων, Κυθηρίων και Κυβέλης.

«Έτρεχε το σκυλί με αίματα στο στόμα σαν αφηνιασμένο», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Οι ιδιοκτήτες των άτυχων ζώων ζητούν δικαίωση και προστασία από ανεξέλεγκτα ζώα που δεν επιτηρούνται σωστά από ανεύθυνους πολίτες.