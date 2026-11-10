Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, όταν τρεις νεαροί λήστεψαν με τη χρήση βίας έναν ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 21:00, τρία αγόρια με καταγωγή από την Αίγυπτο, 17 ετών οι δύο και ο τρίτος 19, πλησίασαν τον 64χρονο, ο οποίος επιβιβαζόταν στο όχημα του στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, ακριβώς έξω από το μετρό Αλίμου.

Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ οι οποίοι τους συνέλαβαν στην οδό Θήρας 28.

Πάνω τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και οι δύο αλυδίσες, τις οποίες πρόλαβαν και άρπαξαν πήραν από το θύμα.