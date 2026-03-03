Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων σημειώθηκε στη 01:00 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Αλίμου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τη σύγκρουση των οχημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας ενώ τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Λόγω της σύγκρουσης των πέντε οχημάτων δημιουργήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Διενεργείται έρευνα για αίτια της σύγκρουσης των πέντε αυτοκινήτων.