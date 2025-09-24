Συναγερμό προκάλεσε τα ξημερώματα μια μοτοσικλέτα με δύο άτομα στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης. Ήταν λίγο μετά τη μια όταν στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Βουλιαγμένης αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα για έλεγχο στον οδηγό αλλά εκείνος δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Ακολούθησε καταδίωξη και κάποια στιγμή ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε μια νησίδα στην οδό Κουμουνδούρου. Οι αστυνομικοί άρχισαν να κυνηγούν με τα πόδια τους δύο αναβάτες. Στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου συνελήφθη ο οδηγός, 21 ετών οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων. Ο δεύτερος αναβάτης κατάφερε να διαφύγει και παρά τις αναζητήσεις δεν εντοπίστηκε.