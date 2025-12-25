Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα την Αττική, με τα νότια προάστια να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, οι διακοπές ρεύματος, τα υπόγεια γεμάτα λάσπες και οι εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων που άφησε πίσω της η νεροποντή.

Στην περιοχή του Αλίμου, στην οδό Λυσικράτους, τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν τον δρόμο σε χείμαρρο μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας την κατάρρευση μαντρότοιχου πολυκατοικίας από μπετόν. Η κατάρρευση προκάλεσε ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ, σωληνώσεις και την είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισέβαλαν στο εσωτερικό του.

Περίπου 12 ώρες μετά τη νεροποντή, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, με τη βοήθεια συνεργείων του Δήμου, συνέχιζαν τις προσπάθειες καθαρισμού της εισόδου, απομακρύνοντας λάσπες και φερτά υλικά, καθώς η είσοδος βρίσκεται σε επίπεδο ημιυπογείου.

Ένας κάτοικος ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δύο και τρεις φορές τον χρόνο. Μας υπόσχονται αντιπλημμυρικά έργα. Ξεκίνησαν ένα έργο, το σταμάτησαν εδώ και περίπου τρία χρόνια». Παρά το γεγονός ότι η έντονη βροχόπτωση διήρκεσε μόλις πέντε με δέκα λεπτά, ήταν αρκετή για να προκαλέσει τη μεγάλη καταστροφή.

Σχετικά με τη στιγμή της κατάρρευσης, ο ίδιος περιέγραψε: «Υπήρξε ένας δυνατός θόρυβος και η μάντρα έπεσε πάνω σε κολόνα». Παράλληλα, μια ένοικος του πρώτου ορόφου πανικοβλήθηκε, φοβούμενη περαιτέρω ζημιές στο κτήριο. Η κατάσταση ήταν τέτοια που λίγα λεπτά πριν την κατάρρευση, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έξω από την πολυκατοικία αναγκάστηκε να ανέβει στον ουρανό του οχήματός του για να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ύψος νερού που έφτασε έως και 1,60 – 1,70 μέτρα, δείχνοντας την ένταση του φαινομένου.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε πάνω από 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στα νότια προάστια. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

