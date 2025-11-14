Το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) συνελήφθη ένας 17χρονος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου.

Σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία. Ακόμα στη δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνεται και άλλο ένα άτομο.

Την προηγούμενη μέρα Τρίτη (11/11)οι κατηγορούμενοι, φορώντας κουκούλες σκαρφάλωσαν στην περίφραξη προαύλιου χώρου σχολείου στην περιοχή του Αλίμου, προσέγγισαν τον 15χρονο μαθητή και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο. Του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.