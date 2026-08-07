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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών, επί της οδού Αριστοτέλους στον Άλιμο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων των υπερκείμενων ορόφων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική γίνονται ενέργειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντός της επιχείρησης, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων των υπερκείμενων ορόφων, παρότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στους ορόφους.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.