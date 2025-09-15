Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 15/9, μετά από σύγκρουση τριών Ι.Χ. οχημάτων στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος της Λεωφόρου Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση της Λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Επίσης, καλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχαίας και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο του ατυχήματος.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άλιμος #σύγκρουση τριών οχημάτων #τροχαίο ατύχημα