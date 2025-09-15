Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 15/9, μετά από σύγκρουση τριών Ι.Χ. οχημάτων στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος της Λεωφόρου Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση της Λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Επίσης, καλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχαίας και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο του ατυχήματος.