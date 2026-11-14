Στη σύλληψη ενός 46χρονου Έλληνα, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αναβολικών ουσιών μέσω δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 46χρονο στην περιοχή του Αλίμου και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 46χρονου

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην οικία του όσο και σε κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης καθώς και ένα σπρέι πιπεριού.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων, καθώς και περί προστασίας αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.